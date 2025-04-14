تولي المملكة اهتمامًا بالغًا بصحة المواطنين، وتبذل جهودًا حثيثة من أجل رفع مستويات الخدمات الصحية وتعزيز جودة الحياة، من خلال بناء نمط صحي وتقديم الوقاية على العلاج، من أجل الوصول إلى مستقبل صحي واعد.

وتتجلى هذه الجهود بشكل واضح في رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية الطموحة، التي تهدف إلى تطوير شامل ومستدام للقطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات وتسهيل الوصول إليها للجميع.

وفي إطار تحسين جودة الخدمات الصحية تم إطلاق شركة الصحة القابضة، لتتولى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة عبر 20 تجمعًا صحيًا في مختلف مناطق المملكة، والتي حققت ريادة في مجال تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها في القطاع الصحي.

ومن خلال استراتيجيتها الشاملة واستثمارها في التعليم والتدريب والشراكات التعليمية الرفيعة المستوى، تسعى الشركة إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي المتنامية، والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف رؤية 2030 في توفير رعاية صحية عالية الجودة للجميع.

ودخلت الشركة في شراكات ووقعت اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات البحثية والطبية والعلمية حول العالم بهدف تعزيز التطوير المهني والابتكار في القطاع الصحي، وبناء برامج تعليمية تنفيذية متقدمة تدعم الكوادر الوطنية الصحية في مختلف التخصصات.

إن الجهود التي تبذلها المملكة من أجل دعم البنية التحتية الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين، تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير أرقى الخدمات الصحية وبمستويات عالمية للمواطنين والمقيمين لتحقيق الازدهار والرخاء والنمو المستدام.