واردات بالمليارات مقابل خفض الرسوم .. مفاوضات إندونيسية مع واشنطن

أعلنت الحكومة الإندونيسية عن خططها لشراء سلع أمريكية تتراوح قيمتها بين 18 و19 مليار دولار، وذلك في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لمفاوضات حول الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه الوفود الرسمية الإندونيسية للتوجه إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع للتفاوض بشأن خطة واشنطن لفرض رسوم جمركية جديدة قد تؤثر سلباً على صادرات إندونيسيا، خصوصاً في قطاعات المعادن والتكنولوجيا.

وذكر نائب وزير الاستثمار الإندونيسي أن بلاده قد تقترح أيضاً استثمار شركات حكومية في قطاعات النفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات داخل الولايات المتحدة.

هذه الخطوات تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتقديم حوافز تخفف من تأثير الرسوم الجمركية المحتملة.

وتهدف إندونيسيا من خلال هذه التحركات إلى الحفاظ على علاقتها التجارية المتينة مع الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التوترات التجارية العالمية، حيث تُعد واشن