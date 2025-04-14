مبادرة القدرات البشرية.. ما بعد الاستعداد للمستقبل

جاء انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية”، ليؤكد التوجه السعودي لرسم ملامح مستقبل القدرات البشرية، حيث تُسخَّر الإمكانات لتنميتها، وترسّخ القيم لتعزيز نمائها، وتوحّد الجهود لما بعد الاستعداد للمستقبل.

ما بعد الاستعداد للمستقبل

وانطلقت النسخة الجديدة تحت شعار “ما بعد الاستعداد للمستقبل”، بمشاركة أكثر من 300 من القادة وصنّاع السياسات والخبراء العالميين من القطاع الأكاديمي والخاص وغير الربحي، وبتوافد عالمي من أكثر من 120 دولة، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء.

مواكبة التغيرات السريعة في العالم

وتشهد أعمال المؤتمر، التي تستمر يومين، عقد أكثر من 100 جلسة حوارية موزعة على 4 منصات رئيسة؛ تهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة أبرز الممارسات التي تسهم في تعزيز جاهزية القدرات البشرية لمواكبة التغيرات السريعة في العالم.

تأهيل المعلمين في السعودية

وأعلن وزير التعليم يوسف البنيان خلال أعمال مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية” 2025، أنه من المنتظر الإعلان عن تطوير جديد لتأهيل المعلمين في السعودية، مؤكدا السعي إلى تعزيز إسهام العملية التعليمية في خلق المزيد من الوظائف عبر إيجاد صناعات جديدة، من خلال البحث والابتكار، قائلا إن التعليم “لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق” فقط.

تنمية رأس المال البشري

وأكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن تنمية رأس المال البشري من أولويات ولي العهد، مشيرا إلى ارتباط وثيق بين الاستثمار والتعليم، كاشفا عن أن الوظائف التي وفرتها الشركات الأجنبية في السعودية زادت 40% في 10 أعوام، في الوقت الذي تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية 4 مرات.

الأتمتة والذكاء الاصطناعي

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم بدوره أن التدريب والتطوير هما “السبيل الوحيد للحفاظ على المخرجات”، مُشيرا إلى أن كل وظيفة الآن تتطلب ممارسات رقمية، أصحاب العمل لا يوظفون شهادات بل يبحثون عن القدرات”، كما أن الأتمتة و الذكاء الاصطناعي أخذا مهام عدة، مشددا على أن “التعليم المبني على الروتين لم يعد يكفي”.

إكساب الشباب للمهارات العملية

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، إلى أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي مع برنامج تنمية القدرات البشرية، والجهات ذات العلاقة، لتقديم برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة؛ من أجل تمكين الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة لوظائف المستقبل في قطاعي الصناعة والتعدين.