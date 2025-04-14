قدامى المحاربين في إسرائيل يطالبون بوقف الحرب

وقع أكثر من 1600 من قدامى المحاربين في ألوية المظليين والمشاة بالجيش الإسرائيلي على رسالة تطالب بضرورة الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين، ولو تطلب الأمر وقف العمليات العسكرية الدائرة في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن هذه الرسالة تأتي ضمن سلسلة من الرسائل المماثلة التي وجهها في وقت سابق أطباء وأفراد سابقون في وحدة 8200 الاستخبارية، ومسؤولون سابقون في جهاز الموساد، وأفراد من سلاح الجو الإسرائيلي، للمطالبة بعودة الأسرى.

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وتضمّنت الرسالة: “نحن، الجنود والقادة في ألوية المظليين والمشاة، الذين رفعنا دومًا شعار: لن نترك أي جندي خلفنا، نطالب بإعادة جميع الرهائن، حتى وإن استدعى ذلك وقف القتال. إنها صرخة لإنقاذ الأرواح”.

وكان الجيش الإسرائيلي هدد بطرد جنود احتياط في سلاح الجو وقعوا على رسالة تدين الحرب في غزة وتتهمه بخدمة مصالح سياسية فقط وعدم إعادة الرهائن إلى ديارهم.

ووقع حوالي ألف من جنود الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو الإسرائيلي على رسالة نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الخميس الماضي، يطالبون فيها بالعودة الفورية للرهائن، حتى لو أدى ذلك إلى إنهاء القتال.