صندوق نيوم للاستثمار يُطلق شراكة استراتيجية في التصنيع الحيوي

أعلن صندوق نيوم للاستثمار عن استثمار إستراتيجي في شركة “ليبريشن لابس” (Liberation Labs)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التصنيع الحيوي باستخدام تقنية التخمير الدقيق، وذلك بهدف دعم جهود شركة نيوم للغذاء “توبيان” في تصميم وتطوير منشأة متقدمة في هذا المجال داخل المملكة.

وتُعد تقنية التخمير الدقيق أحد الحلول المبتكرة لإنتاج مكونات غذائية عالية الجودة دون الاعتماد على المصادر الحيوانية، مما يسهم في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد الغذائي، وتقليل الأثر البيئي المرتبط بطرق الإنتاج التقليدية.

وأوضح ماجد مفتي، الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار، أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تحقيق طموح نيوم في أن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا لإنتاج الغذاء المستدام، مشيرًا إلى أن خبرات “ليبريشن لابس” ستسهم في تسريع تبني التقنيات المتقدمة في مجال تصنيع الأغذية، وإعادة تشكيل مستقبل الأنظمة الغذائية على أسس أكثر استدامة وابتكارًا.

من جانبه، أكد مارك وارنر، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “ليبريشن لابس”، أن الشراكة مع صندوق نيوم و”توبيان” تمثل فرصة فريدة لدمج تقنياتهم المتقدمة مع الرؤية الطموحة لنيوم، بما يعزز التحول في طرق إنتاج الغذاء عالميًا.

وأوضح الدكتور خوان كارلوس موتامايور، الرئيس التنفيذي لـ “توبيان”، أن الشركة تعمل على تطوير أنظمة غذائية مبتكرة تلبي تحديات النمو السكاني والتغير المناخي، من خلال إنتاج مكونات غذائية وبروتينات بديلة بجودة عالية وكفاءة واستدامة، مما يسهم في تقليص الاعتماد على الواردات، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب خلق وظائف نوعية، وإضافة قيمة اقتصادية عالية للمملكة.

ويجسد هذا الاستثمار دور صندوق نيوم بوصفه ممكّنًا رئيسًا لنمو قطاع التصنيع الغذائي المتقدم، ويأتي ضمن استراتيجية نيوم لتبني حلول تقنية قابلة للتوسع، تدعم مشاريع “توبيان” وتعزز مكانة المملكة كمركز عالمي في مجال تصنيع الأغذية الحيوية المتطورة.