ارتفاع طفيف لـ”تاسي” و”نمو” يخسر 23.39 نقطة

شهدت مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” ارتفاعًا طفيفًا، اليوم الاثنين، بمقدار 4.83 نقطة بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 11597.35 نقطة.

وسجلت الجلسة كمية تداولات تجاوزت 399.2 مليون سهم، بقيمة تخطت 6.4 مليار ريال، عبر تنفيذ أكثر من 661.4 صفقة.

أداء الأسهم

ارتفعت أسهم 186 شركة من إجمالي الشركات المسجلة بالسوق البالغة 253 شركة، كان من أبرزها أسيج والبحر الأحمر والصناعات الكهربائية ومياهنا وسماسكو، حيث تراوحت مكاسبها بين 9.95% إلى 8.14%.

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في المقابل أغلقت 57 شركة، على تراجع في نهاية جلسة الاثنين، تصدرهم شركات الرياض ورؤوم وأسترا الصناعية وبدجت السعودية والبابطين، بنسب تراوحت بين 5.29% إلى 2.36%.

مؤشر “نمو”

أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة الاثنين على تراجع طفيف حيث خسر المؤشر 23.39 نقطة بنسبة 0.08%، وأغلق عند مستوى 29117.62 نقطة، بقيمة تداولات وصلت إلى أكثر من 26.8 مليون ريال.