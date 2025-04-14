رسالة مهمة من قائد مانشستر يونايتد لجماهيره

تعهد برونو فرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بأن الفريق سيعود لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام نيوكاسل؛ حيث يسعى الفريق لحجز مقعده في الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر يونايتد سيستضيف فريق ليون الفرنسي يوم الخميس المقبل في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي، بعدما تعادلا 2/2 في مباراة الذهاب التي أقيمت في فرنسا.

ولكن، سيدخل الفريق المباراة وهو مازال يعاني من آثار الخسارة 1 / 4 أمام نيوكاسل أمس الأحد.

وقال فرنانديز لقناة مانشستر يونايتد التليفزيونية: “سنقاتل مرة أخرى يوم الخميس. سنقاتل وسنقدم أفضل ما عندنا في الملعب، وهذا ما يجب علينا فعله”.

وأضاف: “بداية من الغد، سنركز في المباراة، بطاقة جديدة وأفكار جديدة، ومع الجماهير سنقوم بفعل أمر مميز ومختلف مرة أخرى”.

واعترف فرنانديز أنه يستطيع فهم إحباط الجماهير، ولكنه تعهد بمنحهم شيئا يحتفلون به يوم الخميس.

وقال: “كانوا دائما يدعموننا، لذلك حان الوقت أن نرد لهم هذا، أنا واثق من أن الفريق يدرك ذلك. نحن على علم بما تفعله الجماهير لأجلنا، ومدى اهتمامهم بأمر النادي، ومدى اهتمامهم باللاعبين”.

وأكد: “أعلم أن في بعض الأحيان يتسلل لهم الإحباط، ولكن هذا طبيعي؛ حيث يصل لي هذا الشعور في الملعب، طبيعي أن يصل هذا الشعور للجماهير، والكل يعلم ما يجب علينا فعله يوم الخميس”.

وأردف: “ستكون مباراة كبيرة لنا، ستكون مباراة كبيرة للنادي، وستكون مباراة كبيرة لليون أيضًا، ولكن يجب أن نكون على قدر الحدث”.