أمير الرياض يقدم دعما سنويا بمليون ريال لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع

قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، دعمًا ماليًا سنويا بقيمة مليون ريال لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع.

جاء ذلك خلال ترؤسه، في مكتبه اليوم، اجتماع مجلس أمناء جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع للدورة الثالثة، بحضورالأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عضو مجلس أمناء الجائزة، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف، عضو اللجنة التنفيذية للجائزة.

وشكر الأمير فيصل بن بندر أعضاء مجلس الأمناء على الجهود المبذولة خلال الدورة الحالية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالمتميزين في المنطقة ودعمهم؛ لتعزيز دورهم في مسيرة التنمية في المملكة، وإيصال رسالة الجائزة المتمثلة في نشر ثقافة التميّز والابتكار والإبداع وتكريم كل متميز في مجاله بمنطقة الرياض.