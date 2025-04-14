صدمة في دورتموند قبل لقاء برشلونة

غاب إيمري تشان، قائد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن المران الأخير للفريق قبل خوض مواجهة برشلونة في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء.

وتدرب تشان بشكل منفرد اليوم الاثنين، وتحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة التي تقام على أرض فريقه أمام برشلونة.

ويواجه دورتموند تحديا كبيرا في مباراة الإياب، بعد خسارته في مباراة الذهاب برباعية نظيفة الأسبوع الماضي.

ووضع نادي برشلونة الإسباي قدما في الدور نصف النهائي من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب فوزه الكبير على أرضه أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، برباعية دون مقابل، ضمن مواجهات ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.