“توروس” يهدد بتصعيد الحرب الأوكرانية.. إمكانيات مهولة للصاروخ الألماني

آثار حديث فريدريش ميرز المرشح لمنصب المستشار الألماني، عن أنه يُفكر في إرسال صواريخ توروس طويلة المدى إلى أوكرانيا، وانتقاد الكرملين للأمر ووصفه للتصريحات بأنها تهدد بتصعيد الحرب، ردود فعل واسعة حول إمكانيات الصاروخ الألماني الذي تخشاه موسكو ويهدد بإعادة الحرب للمربع صفر.

موزع طاقة حركية مدمرة

يقول الجيش الألماني إن نظام “تاوروس (Taurus) أو ما يعرف بالنظام الصاروخي “Taurus KEPD-350” هو “أحد أحدث الصواريخ في القوات الجوية”، والاسم هو اختصار لـ “نظام الهدف الانتشاري الوحدوي المدار آلياً والمتكيف مع الهدف وموزع الطاقة الحركية المدمرة”.

يزن حوالي 1.4 طناً

ويتم إطلاق الصاروخ الموجه الذي يبلغ طوله خمسة أمتار ويزن حوالي 1.4 طناً بواسطة الطائرات المقاتلة، ومن ثم – مدعومًا بمحرك نفاث – يتوجه تلقائيًا نحو هدفه المحدد مسبقاً على الأرض.

سرعته تصل إلى 1170 كلم في الساعة

تطير صواريخ “تاوروس”، بسرعة تصل إلى 1170 كلم في الساعة، أي أقل بقليل من سرعة الصوت، على ارتفاعات أقل من 50 متراً وقد تصل إلى حوالي 35 متراً فقط، وبالتالي يكاد يكون من المستحيل على أجهزة رادار العدو اكتشافها وضربها.

مداه يصل إلى 500 كلم

ويصل مدى الصاروخ إلى 500 كيلومتر ما يعني أنه يمكنه الوصول إلى الأراضي الروسية، الأمر الذي يتيح للطيارين الاشتباك مع الأهداف من مسافة بعيدة، إذ ليس عليهم بالضرورة اختراق المجال الجوي للعدو لإطلاق صاروخ تاوروس، لكن من الممكن إعادة برمجة نظام السلاح بحيث يكون مداه محدوداً ويمكنه الطيران لمسافة 300 كيلومتر فقط، على سبيل المثال.

نظام صاروخي يوجه نفسه

ويوجه نظام تاوروس الصاروخي نفسه من خلال البيانات الموجودة على الشاشة الرئيسية التي تعرض أيضاً الصور للأهداف كما يحمل أجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء ويعمل بنظام تحديد المواقع العالمي “جي بي اس” (GPS).

استهدافات صواريخ تاوروس

تتمثل “الأهداف ذات القيمة العالية” التي يستهدفها تاوروس في المخابئ أو مراكز القيادة التي تقوم منها قوات العدو بعملياتها، كما أن “تاوروس” قادر أيضًا على اختراق العديد من الجدران الخرسانية المسلحة السميكة، وللقيام بذلك، يرتفع الصاروخ بشكل حاد قبل وقت قصير من إصابة الهدف ويضرب من الأعلى في حركة هبوط عمودي مع طاقة حركية عالية، وقبل أن ينفجر الرأس الحربي، تنفجر أولاً شحنة متفجرة مشكلة ثقبًا في جدار أو سقف القبو المستهدف، بعدها يتم تفجير الراس الحربي الذي يبلغ وزنه نحو 400 كيلوغرام.

قياس مقدار المقاومة

يستخدم تاوروس أجهزة استشعار لقياس مقدار المقاومة التي يتعين عليه التغلب عليها لعمل اختراق وصنع هذا الثقب، وهذا يسمح لـ”تاوروس” باختراق عدة طوابق من المخبأ قبل أن ينفجر الرأس الحربي فعلياً.

4 أنظمة للبقاء على المسار الصحيح

يستخدم “تاوروس” أربعة أنظمة ملاحة مستقلة للبقاء على المسار الصحيح، أولاً نظام تحديد المواقع العالمي “GPS” القائم على القمر الاصطناعي وهو نظام محمي ضد محاولات التداخل مع إشاراته، ثانياً من خلال ما يعرف بالملاحة المرجعية للتضاريس، يقوم تاورو” بعملية مسح للأرض ومقارنتها بالبيانات المخزنة لديه.

ثالثاً وباستخدام مستشعرات الصور، يمكن لـ “تاوروس” أيضًا أن يجد طريقه حول الجسور أو الأنهار أو تقاطعات الطرق، رابعاً وبالإضافة إلى ما سبق، يستطيع “تاوروس” تحديد الموقع المستهدف من خلال قياس حركته باستمرار.