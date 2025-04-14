السعودية وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد

وقعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وجمهورية كازاخستان ممثلة في وكالة مكافحة الفساد اليوم، مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون المشترك.

ومثّل المملكة في توقيع المذكرة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، ومن الجانب الكازاخستاني معالي رئيس وكالة مكافحة الفساد أسخات زوما غالي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.

وجرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واطَّلع الجانبان على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى تجربة جمهورية كازاخستان في ذات المجال.