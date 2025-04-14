برشلونة بالقوة الضاربة أمام بروسيا دورتموند

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، غدا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني – كوتشين – بينيا.

الدفاع: باو كوبارسي – رونالد أراوخو – إينيجو مارتينيز – كريستنسن – كوندي – جيرارد مارتن – إريك جارسيا.

الوسط: بابلو جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – دي يونج – هيكتور فورت – داني أولمو.

الهجوم: فيران توريس – ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – لامين يامال – باو فيكتور.

جدير بالذكر أن برشلونة نجح في الفوز على بوروسيا دورتموند في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف دون رد.