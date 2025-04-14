الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ ينتقد قرار رحيل مولر

اعترف أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بأنه كان من الأفضل لو قرر توماس مولر بنفسه الرحيل عن النادي.

وبدلا من ذلك، جاء القرار من بايرن، حيث أعلن النادي الأسبوع الماضي أنه لن يقدم لمولر /35 عاما/ عقدا جديدا بمجرد انتهاء تعاقده في الصيف.

وقال هونيرس في تصريحات للبرنامج التليفزيوني “بليكبونكت سبورت” مساء الأحد :”كان من الأفضل لو اتخذ قرار الرحيل وليس بايرن”.

وأضاف :”رأيت الكثير من اللاعبين العظماء يعتزلون : جونتر نيتزر وفولفجانج أوفيرات، وفرانز بيكنباور، وجيرد مولر. انتهى الأمر بهم جميعا إلى الانهيار لأنهم لم يرغبوا في قبول أنهم لم يكونوا بقدر ما كانوا يتمنون أن يكونوا عليه”.

وأضاف :” لا يكفي أن تلعب أربع أو خمس مباريات في العام لمدة 15 دقيقة. عقد مع بايرن يمتد لـ365 يوما. النادي كله اتخذ القرار سويا. لم يكن هناك شخص واحد في اللجان، بما في ذلك المجلس الإشرافي، عارض القرار”.

وكرر هونيس تصريحه السابق أن مولر سيكون مناسبا تماما لبايرن في السنوات القادمة في منصب آخر.

وأردف :” لم أخف أبدا حقيقة أن توماس مولر هو أحد اللاعبين الذين يجب علينا ربطهم بالنادي بكل تأكيد”.

معضلة فيرتز

أثار هونيس بعض الجدل في عالم كرة القدم الأسبوع الماضي، عندما قال إن بايرن سيكون بحاجة لتمويل خاص للتعاقد مع فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن.

وشدد أيضا على أن بايرن عليه أن يدخر الأموال وأن النادي يحتاج لـ”إعادة التفكير اقتصاديا” لأنه ” لا يتبقى الكثير في الحساب المصرفي للنادي”.

ولكن يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي لبايرن، قال قبل التعادل 2/2 مع بوروسيا دورتموند أن النادي لديه ما يكفي من أموال لإبرام صفقات جديدة، حتى فيرتز.

وتحدث هونيس عن الأمر، وقال :” عندما قلت أن حسابنا المصرفي لم يعد كبيرا كما كان، البعض كتب :بايرن مفلس. بايرن في حالة مالية مثالية. لكن الأمر لم يعد كما كان في السابق، عندما كان لدينا من 100 إلى 150 مليون يورو (8ر113 إلى 7ر170 مليون دولار) في حسابنا المصرفي”.

وأردف :” ولكن هذا لا يعني أن بايرن ليس قويا من الناحية المالية، إذا أراد يمكنه إبرام مثل هذه الصفقة”.

وأضاف هونيس أن فيرتز سيكلف النادي أكثر من 150 مليون يورو، وأكد :”هذا غير منطقي”.

ولكن، قال رئيس بايرن السابق إنه “يجب الانتظار حتى يتم اتخاذ القرار، سواء كان اللاعب يريد مغادرة النادي أو يمكنه مغادرة النادي. ثم سأكون مستعدا لإدلاء بتصريح”.

وأضاف :”السلطة بالكامل في يد ليفركوزن في هذه اللحظة. لازال عقد اللاعب يمتد مع النادي لمدة عامين”.