هيئة العقار تباشر واقعة مخالفة مسوقة لأحد العقارات في المنطقة الشرقية دون ترخيص وتتخذ الإجراءات النظامية

حذّرت الهيئة العامة للعقار من ممارسة أعمال التسويق العقاري دون الحصول على التراخيص النظامية، وذلك بعد تداول مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر سوقًا عقارية في إحدى المناطق، تقوم بالترويج لعقارات من دون ترخيص رسمي.

وأكدت الهيئة أنها باشرت الحالة وأحالتها إلى اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الجهة غير المرخصة التي قامت بتمكين شخص “غير سعودي” من مزاولة نشاط التسويق العقاري.

كما شددت الهيئة على استمرارها في تنفيذ الحملات الرقابية بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات البلدية المختصة، لضبط مخالفات توطين الأنشطة والمهن العقارية.

وأهابت الهيئة بجميع الوسطاء العقاريين المرخصين من أفراد ومنشآت بضرورة الالتزام بنظام الوساطة العقارية ولوائحه التنفيذية، وعدم تمكين غير المؤهلين أو غير المرخصين من ممارسة أنشطة التسويق والإعلان والوساطة.

واختتمت الهيئة بيانها بالدعوة إلى الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة عبر قنواتها الرسمية، مؤكدة حرصها على تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين فيه.