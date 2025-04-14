القبض على مواطنين لترويجهما الإمفيتامين المخدر في عسير

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مواطنين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى جهة الإختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.