الكرملين يشيد بمباحثات بوتين ومبعوث ترمب حول أوكرانيا

أشاد الكرملين، الإثنين، بمحادثات جرت الأسبوع الماضي حول النزاع في أوكرانيا واستمرت حوالي 4 ساعات بين الرئيس فلاديمير بوتين ومبعوث دونالد ترامب ستيف ويتكوف.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: “هذه الاتصالات كانت مجدية إلى حد كبير”، مضيفا أن المحادثات في سانت بطرسبرغ وفرت “قناة ضرورية” يمكن من خلالها لبوتين وترامب تبادل المعلومات.

وركز الاجتماع بين بوتين وويتكوف، وهو الثالث منذ فبراير، على “جوانب التسوية الأوكرانية”، وفقا للكرملين، في حين يدعو الرئيس الأميركي إلى إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير.