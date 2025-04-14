5 نصائح ذهبية لموجهة عناد الأطفال بطريقة إيجابية

ياسمين صبحي – أخصائية التخاطب وتعديل السلوك

يعاني العديد من الأباء والأمهات من عناد الأطفال ورفض الأكل والتمنع أحيانا عن عمل الواجبات المدرسية أو المذاكرة ورفض تلبية أي طلب من الأم في المنزل، وأحيانا يواجه الأبوان هذا العناد بعقاب سواءً بدني أو بحرمان الأبناء من وعود باللعب أو الخروج والتنزه.

العقاب للأبناء لا يكون صحيحًا أو مطلوبًا على الدوام، كما أن العقاب البدني مرفوض في أغلب الأحوال لكونه مؤذي نفسيا للأطفال وبشدة ويظل عالقا بذهن الطفل حتى أن الغالبية قد يظل يتذكر الضرب بقسوة لسنوات طوال ولا يزول من ذاكرته بسهولة.

وهناك العديد من النصائح للتغلب على عناد الأطفال وبشكل إيجابي تمامًا:

– عدم التفرقة في المعاملة بين الأبناء حتى لا يشعر الطفل بالدونية أو أنه أقل من أخيه أو أخته.

– ضرورة عدم إهمال الطفل لأنه كثيرًا ما يستخدم العند كطريقة لجذب ولفت الانتباه.

– تقنين استخدام مشاهدة الهاتف المحمول والألعاب الإلكترونية، كون إدمان الألعاب الإلكترونية لا سيما التي تحض على العنف المفرط والقتل هو أحد أسباب العند لدى الأبناء.

– إحذرِ تعنيف الطفل أو انتقاده بشكل مبالغ فيه من خلال الأسرة أو الأصدقاء، لأنه يتخذ من العند أحد الأسلحة الدفاعية لإثبات الذات.

– عزل الطفل عن المجتمع وعدم دمجه بشكلٍ إيجابي خطأ تربوي كبير، حيث يجعله يستخدم العناد كأسلوب مقاومة.