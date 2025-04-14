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    السعودية الأكثر نموا بين دول العشرين في إنتاج الطاقة المتجددة خلال 2024

    إقتصاد

    حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول بين دول مجموعة العشرين من حيث نسبة النمو في إنتاج الطاقة المتجددة خلال عام 2024.

    وشهدت قدرات إنتاج الطاقة المتجددة في السعودية قفزة نوعية، ما جعلها الدولة الأسرع نموًا في هذا القطاع بين أكبر اقتصادات العالم، متقدمة على الصين والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول الصناعية الكبرى.

     

    وجاءت الصين في المرتبة الثانية، بعدما سجلت زيادة بنسبة 64% في قدرات الطاقة المتجددة، مستحوذة على الحصة الأكبر من التوسع العالمي. وحلّت تركيا ثالثًا، تليها أستراليا، ثم إيطاليا وكوريا الجنوبية، في حين واصلت دول كبرى مثل أمريكا وألمانيا وفرنسا تعزيز بنيتها التحتية للطاقة النظيفة دون أن تحقق نفس معدل النمو الذي سجلته المملكة.

    ويعكس تصدّر السعودية لهذا النمو التحول الجذري في سياساتها البيئية، ويعزز مكانتها كقوة ناشئة في سوق الطاقة المستدامة عالميًا. كما يمثل رسالة واضحة بأن المملكة عازمة على لعب دور ريادي في مواجهة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

     

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