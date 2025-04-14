أوبك تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط

تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري الصادر اليوم الاثنين إنه في ضوء التوقعات الحالية، سيزيد الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بمقدار 3ر1 مليون برميل يوميا، إلى حوالي 05ر105 مليون برميل يوميا.

كانت أوبك تتوقع في السابق نمو الطلب بمقدار 4ر1 مليون برميل يوميا، في حين خفضت توقعاتها لنمو الطلب في العام المقبل من 4ر1 مليون برميل إلى 3ر1 مليون برميل يوميا.

وأشار تقرير أوبك إلى أن الاقتصاد العالمي سيتأثر بحالة عدم اليقين المتزايدة الناتجة عن معركة الرسوم الجمركية التي يشهدها العالم حاليا.

ويتوقع محللو أوبك نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وبنسبة 1ر3% خلال العام المقبل، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات السابقة.

يأتي ذلك في حين قررت أوبك التي تضم 12 دولة مصدرة للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية، وحلفاءها في تجمع أوبك بلس بقيادة روسيا زيادة الإنتاج تدريجيا اعتبارا من الشهر الحالي، بهدف استعادة مستويات الإنتاج التي كانت قائمة قبل أكثر من عامين.

ومن المقرر أن يعقد تجمع أوبك بلس اجتماعا في نهاية مايو المقبل لمناقشة مصير قرار زيادة الإنتاج تدريجيا في ضوء الصراع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على مجموعة واسعة من الواردات.