الأمم المتحدة: أكثر من مليون سوداني عبروا الحدود إلى تشاد

أكد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن أكثر من مليون سوداني عبروا الحدود إلى تشاد هربًا من الحرب الدائرة في بلادهم. وأشار غراندي، خلال تقرير مصور من الحدود بين السودان وتشاد، إلى أن أعدادًا ضخمة أخرى من السودانيين لجأوا إلى دول مجاورة مثل جنوب السودان ومصر وإثيوبيا.

وأوضح غراندي أن تدفق اللاجئين بهذا الحجم يكشف عن عمق الأزمة التي يمر بها السودان، داعيًا الأطراف المتحاربة إلى وقف القتال فورًا. وأضاف: “حان الوقت لتتوقف الأطراف المسلحة عن الحرب في السودان”.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، تسبب الصراع في السودان في نزوح ما يزيد على 12.5 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، من بينهم أربعة ملايين اضطروا إلى عبور الحدود إلى دول الجوار.