زلزال يضرب جنوب كاليفورنيا.. ومقتل 2 في إطلاق نار بأركنساس

ضرب زلزال قوي جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالقرب من سان دييجو صباح اليوم الاثنين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته المبدئية 2ر5 درجات على مقياس ريختر، وحدث بالقرب من بلدة جوليان الجبلية شرق سان دييجو.

وتسبب الزلزال في اهتزاز مصابيح الإنارة والأرفف في سان دييجو وشعر به السكان حتى شمال لوس أنجليس.

كما قُتل شخصان وأصيب تسعة آخرون في إطلاق نار في حديقة بولاية أركنساس الأمريكية ليلة أمس الأحد، حسبما ذكرت السلطات.

ووقع إطلاق النار في حديقة “فيفث أفينيو” في مدينة كونواي، على بعد نحو 27 ميلا (43 كيلومترا) شمال مدينة ليتل روك عاصمة الولاية.

وقالت شرطة كونواي في منشور على موقع فيسبوك مساء الأحد أن التسعة المصابين في حالة مستقرة في مستشفيات المنطقة.

ورفض متحدث باسم الشرطة الكشف عن تفاصيل إضافية صباح اليوم الاثنين، أو ذكر ما إذا كان المحققون لديهم مشتبه به أو ما الذي أدى إلى إطلاق النار.

يذكر أن الحديقة تبلغ مساحتها 10 أفدنة وبها ملعب كبير وملاعب لكرة السلة وألعاب مائية.