الاتحاد الأوروبي يعرض تدريب قوات الأمن الفلسطينية

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، استعداد الاتحاد الأوروبي لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، وذلك في إطار جهوده لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي تصريحات لها، أكدت كالاس أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الدائر في قطاع غزة، وأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الفلسطينيين.

ودعت حركة “حماس” إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين، وحثت إسرائيل على الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل.

كما شددت كالاس على ضرورة احترام إسرائيل لأرواح المدنيين، ورفضت التهديدات بضم أجزاء من غزة، مؤكدة أنها “غير مقبولة”.