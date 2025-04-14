“مجموعة الوسائل السعودية” توقع مذكرة تفاهم مع “مجموعة ملتيبلاي” لتطوير قطاع الإعلام والإعلان

في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الابتكار في قطاع الإعلام والإعلان، وقّعت مجموعة الوسائل السعودية(SMC) مذكرة تفاهم مع مجموعة ملتيبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم: (Multiply، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار المتبادل في تطوير منصات تكنولوجيا الإعلان المتقدمة، وذلك تماشياً مع الإستراتيجية الأشمل لمجموعة ملتيبلاي الهادفة إلى تعزيز أعمالها وتوسيعها في قطاع الإعلام.

تشمل الاتفاقية دراسة آفاق التعاون المشترك لتطوير منصات تكنولوجيا إعلانية متطورة، بما في ذلك تعزيز الابتكار والنمو في هذا المجال الحيوي، لتلبية الطلب المتزايد على الحلول الرقمية المتطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبحث الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتركز مذكرة التفاهم على تعزيز صناعة الإعلان وتنمية القطاع من خلال الاستثمار في الأبحاث والتطوير، بالإضافة إلى استكشاف فرص التوسع عبر الاستثمار في القطاعات المكملة والداعمة لمجال الإعلام والإعلان.

كما تضمنت المذكرة الاستثمار في تطوير منصات تكنولوجيا الإعلانات، بما يشمل تسويق المساحات الإعلانية عبر مختلف القطاعات باستخدام البيانات الضخمة والبرمجة الإعلانية. وتهدف المبادرة إلى توسيع نطاق الأعمال في قطاع الإعلانات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع استكشاف فرص التوسع في الأسواق العالمية التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم استراتيجية SMC لتعزيز ريادتها في القطاع وسعيها إلى توظيف أحدث التقنيات الرقمية لتقديم حلول إعلانية عالية الكفاءة والذكاء، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم التحول الرقمي في الصناعات المختلفة.