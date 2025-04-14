ترمب يتهم إيران بالمماطلة في المحادثات النووية

اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين من وتيرة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تبدأ الدولتان جولة جديدة من المفاوضات المحورية.

وقال ترمب في المكتب البيضاوي خلال اجتماع مع رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة “أعتقد أنهم يماطلون”.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع التالي يوم السبت في روما، وفقا لمصدر في الحكومة الإيطالية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إلى وكالة أسوشيتد برس.

وفي حين أن إيران لم تعلن رسميا عن هذه الخطط، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات ستجري في روما، وذلك أثناء حديث مع نظيره العراقي اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية الحكومية.

وتحدث ترمب عن إيران قائلا “أريدهم أن يكونوا أمة غنية وعظيمة”. ومع ذلك، قال: “هؤلاء هم أشخاص متطرفون، ولا يمكن أن يمتلكوا سلاحا نوويا”.

وعقدت الجولة الأولى من المحادثات حول برنامج طهران النووي الذي يتطور سريعا خلال عطلة نهاية الأسبوع في عمان. وعلى الرغم من تغيير مكان انعقاد الجولة الثانية، من المرجح أن تستمر عمان في الوساطة في المفاوضات.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني للصحفيين خلال رحلة إلى أوساكا باليابان “تلقينا طلبا من الأطراف المعنية، من عمان، التي تلعب دور الوسيط وأعطينا ردا إيجابيا… نحن على استعداد للترحيب، كما هو الحال دائما، بالاجتماعات التي يمكن أن تحقق نتائج إيجابية، في هذه الحالة حول القضية النووية.”