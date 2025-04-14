إطلاق “منصة تصريح” لتوحيد تصاريح الحج رقميًا

أطلقت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج تحت اسم “منصة تصريح”.

تهدف المنصة إلى تسهيل إصدار التصاريح والتراخيص لحجاج الداخل والخارج، والعاملين والمتطوعين، والمركبات المصرح لها بالدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتعتمد المنصة على تكامل تقني متطور مع وزارة الحج والعمرة عبر منصة “نسك”، كما تتيح عرض التصاريح من خلال تطبيق “توكلنا”، مما يعزز سهولة الوصول وسرعة التحقق.

وتستهدف “منصة تصريح”، التي طورتها سدايا بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات خلال موسم الحج، وتوحيد الإجراءات، ما يسهم في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن وفق مستهدفات برنامج “ضيوف الرحمن” المنبثق من رؤية السعودية 2030.

وتُعد المنصة نموذجًا متقدمًا للحلول الرقمية، حيث تمكّن الجهات الأمنية من التحقق من التصاريح آليًا عبر تطبيق “ميدان”، ما يشكل نقلة نوعية في آليات تنظيم الدخول إلى العاصمة المقدسة ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.