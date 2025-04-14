بعد 12 ألف عام.. ولادة الذئاب الأسطورية من جديد

بعد أن خطفت القلوب على شاشات “Game of Thrones”، تحوّلت الذئاب الرهيبة، الضخمة ذات الفراء الأبيض الكثيف، إلى رمز للدهشة والولاء والجمال البري. فخلال سنوات عرض المسلسل، أصبحت هذه الكائنات الأسطورية جزءًا لا يتجزأ من تجربة المشاهدة، وارتبط اسمها بجاذبية السلسلة العالمية.

لكن ما كان مجرّد كائنات خيالية مستوحاة من الماضي، بات اليوم واقعًا ملموسًا. فقد تمكن فريق من العلماء من إحياء الذئاب الرهيبة عبر تقنيات جينية متطورة، في مشروع أثار إعجابًا عالميًا وأعاد الجدل حول حدود العلم والأخلاق.

ميلاد الذئاب الأولى

في الأول من أكتوبر 2024، شهد العالم ولادة أول جروين من نوع الذئاب الرهيبة، أُطلق عليهما اسما “رومولوس” و”ريموس”، تكريمًا للشخصيتين الأسطوريتين في الميثولوجيا الرومانية. وبعد فترة قصيرة، وُلدت أنثى ثالثة سُمّيت “خليسي”، نسبة إلى الشخصية الشهيرة في المسلسل.

تعيش الجراء الثلاثة في محمية مغلقة تُدعى “Zone Alpha”، وهي منطقة طبيعية واسعة تقع في شمال الولايات المتحدة وتمتد على مساحة 2000 فدان. وقد خُصصت هذه المنطقة لتأمين بيئة طبيعية آمنة تتيح مراقبة الذئاب بعيدًا عن التفاعل البشري المباشر.

تقنية “كريسبر”: هندسة الجينات تعيد المفقود

يعتمد المشروع العلمي على تقنية تعديل الجينات المعروفة باسم كريسبر (CRISPR)، والتي تُعد من أكثر أدوات الهندسة الوراثية تطورًا في العصر الحديث. من خلالها، قام العلماء بتعديل الحمض النووي لذئاب رمادية، واستبدال 20 جينًا رئيسيًا لتطابق صفات الذئاب الرهيبة المنقرضة. وفق ما نشر موقع economictimes.

وقد تم دمج هذه الخلايا المعدلة مع بويضات من إناث كلاب منزلية، ثم زُرعت في أرحام إناث بديلة. وبعد 62 يومًا من الحمل، وُلدت الجراء الجديدة التي تحمل سمات جسدية أقرب ما تكون إلى الذئاب الرهيبة التي جابت الأرض قبل نحو 12 ألف سنة.

فهم سلوكيات الحيوانات المنقرضة

المشروع تقوده شركة “Colossal” بالتعاون مع مختبرات بحثية متخصصة في البيولوجيا القديمة والهندسة الوراثية. ويهدف الباحثون من خلاله إلى فهم سلوكيات الحيوانات المنقرضة وتقييم إمكانية استخدامها في استعادة التوازن البيئي في بعض الأنظمة المتدهورة.

لكن، رغم الشكل الخارجي المذهل، يؤكد العلماء أن هذه الذئاب ليست نسخة كاملة من أسلافها المنقرضين، وإنما “تقليد جيني متقدم” يعتمد على استحضار الصفات الجسدية دون القدرة الكاملة على استنساخ التجربة السلوكية التاريخية.

اختلاف في السلوك

يوضح “مات جيمس”، كبير خبراء رعاية الحيوانات في المشروع، أن الجراء لا تمتلك السلوك الكامل ذاته الذي كان لدى الذئاب الرهيبة القديمة. ويشير إلى أن السلوك الحيواني يتشكل ليس فقط عبر الجينات، بل من خلال المحيط والتجربة والاحتكاك بالبيئة الطبيعية.

رغم ذلك، تُظهر الجراء صفات فطرية مثيرة مثل الغريزة العالية للحماية والانضباط في التفاعل مع القطيع، ما يمنح المشروع فرصة لاختبار إمكانيات تعليمية وسلوكية قد تعكس ولو جزئيًا ما كانت عليه هذه المخلوقات العتيقة.

تساؤلات مستقبلية

مع كل هذا التقدم العلمي، لا تخلو التجربة من جدل واسع. فقد أبدى عدد من علماء البيئة والمختصين في أخلاقيات التكنولوجيا مخاوف بشأن مستقبل هذه الكائنات، وتساؤلات حول حق الإنسان في “إعادة اختراع” ما انقرض لأسباب طبيعية.

ورغم تلك التساؤلات، يبقى المشروع محل اهتمام عالمي، لا سيما في ظل احتمالية استخدام هذه التقنية في استعادة أنواع أخرى منقرضة، مثل الماموث الصوفي أو طائر الدودو، ما يفتح الباب على مصراعيه نحو مستقبل علمي مذهل، وغامض في آنٍ معًا.