تعليم الشرقية يعلن الدراسة عن بُعد غدًا

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية تحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء إلى نظام التعليم عن بُعد عبر منصة “مدرستي”.

جاء القرار استجابةً للظروف الجوية الصعبة التي تشهدها المنطقة الشرقية، والتي تمثلت في موجة غبار كثيفة ورفع مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس.

وأوضحت إدارة التعليم أن التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي حذرت من استمرار العواصف الترابية وانعدام الرؤية الأفقية في جميع محافظات المنطقة.

ويشمل القرار جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، إضافة إلى مكاتب التعليم في المنطقة الشرقية، حيث سيتم تنفيذ الحصص الدراسية عن بُعد عبر المنصات التعليمية المعتمدة.

وأكدت الإدارة على أهمية متابعة المدارس للطلاب والتفاعل مع الجدول الزمني عبر منصة “مدرستي”، ودعت أولياء الأمور إلى التعاون لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة حتى انتهاء الحالة الجوية.