سياسي ليبي لـ”الوئام”: الأحزاب الليبية اتفقت على بدء عملية سياسية شاملة

الوئام – خاص

في تحرك جديد لحل الأزمة الليبية المستمرة منذ عقد ونصف، دعا ملتقى الأحزاب السياسية الذي انعقد في العاصمة الليبية طرابلس، اللجنة الاستشارية المشكلة من بعثة الأمم المتحدة إلى تحديد مدة المرحلة الموقتة للاتفاق السياسي بوضوح دون فسح المجال لأي تمديد، مشددة على ضرورة تعديل الإعلان الدستوري.

وأضاف بيان صادر عن الملتقى الذي عقد بحضور 88 حزبًا أن اللجنة عليها إعداد مسودة اتفاق سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، ويضع خارطة طريق بما يكفل التنفيذ ويضمن استدامة الاستقرار مع تفادي الثغرات التي شابت الاتفاقات السابقة، وكذلك مراعاة الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب وقت ممكن دون اعتماد إحداهما على الأخرى.

تأزم الوضع الأمني والاقتصادي

وفي السياق، يقول صبري المبروك، رئيس مكتب الإعلام بحزب الحركة الوطنية الليبية، إنه بعد تأزم الوضع الأمني والاقتصادي في ليبيا ونتيجة لانعكاس الصراع الدولي الذي تشهده المنطقة خاصة في حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بادر 88 حزبًا سياسيًا بوضع رؤية ليبية لحل الأزمة الليبية.

إعادة الشرعية للشعب

ويضيف “المبروك”، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن هذه الرؤية أكدت أهمية إعادة الشرعية للشعب من خلال استفتاء شعبي بناء على أي توصيات قد تصل لها اللجنة الاستشارية ، وفي حال معالجة المعضلات والمعوقات التي كانت عائقا أمام

الانتخابات الرئاسية.

التدخل الخارجي

ويوضح السياسي الليبي، أن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا نتيجة لعدد من المعوقات منها وجود التشكيلات المسلحة وأيضا وجود طبقة من عدد من العائلات تمتلك نصف ثروة الشعب وهما يؤثران في القرار الليبي، وأيضا التدخل الخارجي الذي يرى حل الأزمة الليبية ضمن الصراع الدولي.

ويؤكد “المبروك”، أنه وسبق أن حمّلّوا البعثة الأممية مسؤولية تدفق السلاح ونهب المال العام، كما أن الشعب الليبي يخشى أن تتفق القوى العظمى أمريكا روسيا على تقسيم النفوذ في ليبيا كما أن استمرار القواعد العسكرية الأجنبية والتدخل الخارجي الذي كبل القرار الوطني الليبي.

تحديات خطيرة

ويختتم السياسي الليبي حديثه: “ليبيا تواجه تحديات خطيرة منها التقسيم وتوطين المهاجرين واستفحال الفساد وأي حديث عن انتخابات بدون حل جذور الأزمة سوف تفتح مخازن الذخيرة وليس صناديق الاقتراع”.