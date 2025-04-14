شركات أميركية تقاضي ترمب بسبب الرسوم الجمركية الجديدة

رفعت خمس شركات أميركية صغيرة، يوم الإثنين، دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترمب، أمام محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة، مطالبة بإبطال الرسوم الجمركية التي فرضها مؤخرًا على الواردات الأجنبية، ووصفتها بأنها تجاوز غير قانوني لصلاحيات الكونغرس.

وجاء في نص الدعوى أن ترمب “ادّعى زورًا وجود حالة طارئة اقتصادية بسبب العجز التجاري”، معتبرة أن هذا العجز لا يشكل تهديدًا غير عادي أو طارئًا يبرر فرض رسوم استثنائية وفق قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).

وأكدت الشركات أن “العجز التجاري ظل قائمًا لعقود دون أن يُلحق ضررًا اقتصاديًا، ولا يمكن اعتباره حالة طوارئ”، داعية المحكمة إلى وقف تنفيذ القرارات التنفيذية التي فرضت الرسوم الجمركية، وإعادة التأكيد على مبدأ “لا ضرائب دون تمثيل”، وهو أحد ركائز النظام الأميركي.

وتشمل قائمة الشركات المدعية: