الإدارة الأمريكية تريد خفض ميزانية وزارة خارجيتها إلى النصف

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسعى إلى خفض ميزانية وزارة الخارجية بأكثر من 30 مليار دولار في العام المالي 2026، في خطوة قد تؤدي إلى إغلاق ما يقرب من 30 بعثة دبلوماسية وتقليص المساعدات الخارجية بنسبة تصل إلى 75%.

وأفاد أربعة مسؤولين أميركيين بأن هذا الخفض الكبير يأتي ضمن رد مكتب الميزانية التابع للبيت الأبيض على طلبات التمويل التي قدمتها وزارة الخارجية للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ في الأول من أكتوبر.

وتتضمن الخطة، التي لم تُعتمد رسميًا بعد، توصيات بإغلاق 27 بعثة دبلوماسية على الأقل، معظمها في إفريقيا وأوروبا، وفقًا لمذكرة داخلية منفصلة اطّلعت عليها “رويترز”. وتشمل هذه البعثات عشر سفارات، في حين تمثل البقية قنصليات.

كما تقترح الوثيقة التحول إلى نموذج تشغيلي أقل تكلفة في أربع بعثات خارجية إضافية، وتوضح إمكانية دمج بعض المكاتب متعددة المهام، مثل بعثة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس.

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية أو البيت الأبيض أو مكتب الإدارة والميزانية بشأن هذه الخطط.