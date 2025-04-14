السيارات الكهربائية أقل عرضة للأعطال من التقليدية

أعلن نادي السيارات ADAC الألماني أن السيارات الكهربائية تمتاز بأن أعطالها أقل من السيارات التقليدية المعتمدة على محركات الاحتراق الداخلي، وذلك وفقا لما أوضحته إحصائيات الأعطال، التي تم إجراؤها مؤخرا.

وأوضح الخبراء الألمان أن محركات الاحتراق الداخلي تعاني من أعطال أكثر بمرتين ونصف من المحركات الكهربائية في السيارات، التي يتراوح عمرها بين عامين وأربعة أعوام.

وتعد البطارية هي أكثر العناصر، التي تتعرض لأعطال في السيارات الكهربائية.

وأظهرت إحصائيات النادي الألماني أن أفضل السيارات الكهربائية كانت تسلا Model 3.