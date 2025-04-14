جامعة الباحة ومنشآت تطلقان برنامجًا لدعم رواد الأعمال وتحفيز الابتكار

شهدت جامعة الباحة انطلاق برنامج “لقاءات رواد الأعمال”، وهو مبادرة رائدة نظمتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالشراكة مع الغرفة التجارية والصناعية بالباحة، بهدف تمكين رواد الأعمال وتعزيز ثقافة الابتكار في المنطقة.

ويسعى البرنامج إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030، من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز القدرات التنافسية لهذا القطاع الحيوي.

خلال اليوم الافتتاحي، استعرضت أوراق العمل الفرص الاستثمارية المتاحة، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه رواد الأعمال واقتراح حلول عملية لتجاوزها.

كما يتضمن البرنامج ورش عمل متخصصة تركز على مجالات مثل التحول الرقمي للصيدليات الصغيرة وتطوير مساحات عمل صحية مشتركة، بهدف تحفيز الإبداع في القطاع الصحي.

وأكدت الجهات المنظمة أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك اقتصادي، من خلال تقديم الدعم الحكومي والخدمات اللازمة لضمان استدامة ونمو هذه المنشآت.