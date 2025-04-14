لمنافسة ميتا.. آبل تواصل تطوير نظارة Vision Pro أرخص سعرًا وأخف وزنًا

أعلنت شركة آبل عن خططها لإطلاق إصدار أقل تكلفة من نظارة الواقع المختلط Vision Pro، وفقًا لوكالة بلومبيرج.

وأوضحت الشركة تعمل حاليًا على تطوير نموذجين جديدين من النظارة أحدهما سيكون أخف وزنًا وأرخص سعرًا من الجيل الأول، والآخر سيتم توصيله بجهاز ماك مباشرة.

ويبدو أن فكرة ربط النظارة بجهاز ماك كانت مخصصة في البداية لنظارات الواقع المعزز AR، قبل أن تحولها آبل إلى Vision Pro بهدف بناء نظام فائق السرعة لعرض شاشة الماك على النظارة أو دعم تطبيقات المؤسسات ذات المتطلبات العالية.

ووفقًا للتقرير، فإن الهدف النهائي لآبل هو تطوير نظارات واقع معزز AR يمكن ارتداؤها يوميًا بنفس سهولة النظارات العادية، وتعتبر الإصدارات القادمة من Vision Pro خطوات تمهيدية لتحقيق هذا الهدف.