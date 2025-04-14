استغرقت 11 دقيقة.. رحلة فضائية نسائية تثير الإعجاب والجدل

عادت المغنية العالمية كاتي بيري وخمس نساء أخريات بسلام إلى الأرض بعد مشاركتهن في رحلة فضائية قصيرة على متن صاروخ “نيو شيبارد” التابع لشركة “بلو أوريجن” التي يملكها جيف بيزوس.

وضمت الرحلة أيضًا خطيبة بيزوس، لورين سانشيز، والإعلامية الأميركية جايل كينغ، التي وصفت سماع كاتي بيري تغني “What a Wonderful World” بأنها لحظة لا تُنسى. واستمرت الرحلة نحو 11 دقيقة، تجاوز خلالها الركاب خط كارمان (100 كلم عن سطح الأرض)، حيث اختبروا لحظات من انعدام الجاذبية.

كما شاركت في الرحلة كل من العالمة السابقة في “ناسا” عائشة بو، والناشطة الحقوقية أماندا نغوين، والمنتجة السينمائية كيريان فلين. وتمت الرحلة بشكل آلي بالكامل دون الحاجة لقيادة يدوية، حيث تم تدريب الطاقم على الإجراءات والسلامة خلال يومين.

وعقب الهبوط المظلي الناعم في غرب تكساس، فتحت سانشيز أول باب الكبسولة وهي تذرف الدموع، قائلة: “أنا فخورة جدًا بهذا الطاقم… رأينا القمر، والأرض بدت صامتة لكنها نابضة بالحياة”. أما كاتي بيري، فقبلت الأرض ورفعت زهرة ديزي إلى السماء في لفتة رمزية لابنتها التي تحمل الاسم نفسه.

ورحب عدد من المشاهير بالرحلة من منصة المشاهدة، من بينهم كلوي كارداشيان وأوبرا وينفري، التي أشادت بشجاعة صديقتها جايل كينغ رغم خوفها الشديد من الطيران.

هذه الرحلة تُعد أول بعثة فضائية نسائية بالكامل منذ أكثر من 60 عامًا، بعد رحلة رائدة الفضاء السوفييتية فالنتينا تيريشكوفا في عام 1963. وتأتي في إطار تنامي السياحة الفضائية الخاصة، التي يرى مؤيدوها أنها تعزز الابتكار وتوسع نطاق الوصول إلى الفضاء، فيما يعتبرها منتقدون مجرد ترفٍ باهظ، بعيد عن أهداف العلم وخدمة الإنسانية.

وفي مؤتمر صحفي، دافعت سانشيز وكينغ عن الرحلة، مشيرتين إلى تأثيرها الإيجابي على النساء والفتيات، وتأكيد سانشيز على جهود آلاف الموظفين في “بلو أوريجن”.

تبلغ قيمة الحجز للرحلات الفضائية عبر “بلو أوريجن” نحو 150 ألف دولار، ما يعكس النخبوية التي تحيط بالسياحة الفضائية الناشئة، وسط انتقادات بيئية أيضًا، خاصة بشأن تأثير العوادم على طبقة الأوزون والمناخ، رغم إعلان الشركة أن محركاتها لا تصدر ثاني أكسيد الكربون.