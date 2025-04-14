القوات الجوية الملكية تشارك في تمرين “علم الصحراء 10” بالإمارات

تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في التمرين الجوي المختلط “علم الصحراء 10″، الذي يُنفَّذ الأسبوع المقبل في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتفقّد نائب قائد القوات الجوية، اللواء الطيار الركن طلال الغامدي، استعدادات المجموعة السعودية المشاركة، مؤكّدًا جاهزية الأطقم والمنظومات قبل مغادرتها قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي.

ويهدف التمرين، الذي تشارك فيه القوات الجوية السعودية بمنظومة “F-15C” بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجالي التخطيط والتنفيذ، ورفع الجاهزية القتالية، إضافة إلى توثيق التعاون العسكري مع الدول المشاركة.