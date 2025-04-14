إنذار برياح قوية وعواصف ترابية على عدة مناطق

أطلق المركز الوطني للأرصاد تحذيرات عاجلة استهدفت المناطق الشرقية والرياض والجوف والحدود الشمالية، متوقعًا استمرار الرياح القوية والعواصف الترابية حتى مساء الثلاثاء 15 إبريل 2025.

وفي المنطقة الشرقية، رفع المركز التنبيه إلى المستوى الأحمر في مدن مثل الدمام والخبر والأحساء، محذرًا من عواصف ترابية قد تقلل الرؤية إلى أقل من كيلومتر، بدءًا من صباح الإثنين ومستمرة حتى صباح الثلاثاء.

كما شملت التحذيرات مناطق الرياض، بما فيها العاصمة والخرج والزلفي، حيث تتسبب الأتربة المثارة في تدني الرؤية إلى ما بين 1 و3 كيلومترات.

وفي الجوف والحدود الشمالية، من المتوقع أن تضرب رياح تصل سرعتها إلى 49 كم/ساعة محافظات مثل سكاكا ورفحاء، مما يحد من الرؤية بشكل كبير.

وفي حفر الباطن، سجل المركز تنبيهًا أصفر بسبب عوالق ترابية تؤثر على الرؤية حتى صباح الثلاثاء.

ودعا المركز إلى الحذر أثناء القيادة، وتجنب التعرض للغبار خاصة لمرضى الجهاز التنفسي، مع متابعة التحديثات الرسمية.