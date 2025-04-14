الصحة العالمية: مستشفى الأهلي المعمداني خارج الخدمة والإمدادات الطبية تنفد

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خروج مستشفى الأهلي المعمداني، آخر مستشفى عامل في مدينة غزة، عن الخدمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، مما ينذر بكارثة صحية وإنسانية في القطاع المحاصر.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، أن 40 مريضًا في حالة حرجة كانوا يتلقون العلاج في المستشفى، بينما تم إجلاء 50 مريضًا آخرين إلى مراكز طبية أخرى قبل وقت قصير من الهجوم.

وأشارت إلى أن الوضع الصحي في غزة حرج للغاية، وأن الإمدادات الطبية بجميع أنواعها “منخفضة للغاية”.

وأعربت هاريس عن قلقها الشديد على سلامة الكوادر الصحية العاملة في مستشفى الأهلي المعمداني، في ظل استمرار الاعتداءات والقصف على القطاع.

يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع غزة تدهورًا متسارعًا في الأوضاع الإنسانية، نتيجة الحصار والقصف الإسرائيليين، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة.