أوكرانيا تعلن تدمير 11 ألف مركبة روسية منذ بداية 2025

أعلن القائد العام للجيش الأوكراني، الجنرال أولكسندر سيرسكي، عن تدمير قواته أكثر من 11 ألفًا و500 مركبة ومعدات روسية منذ بداية العام 2025.

يأتي هذا في إطار جهود أوكرانيا المستمرة لعرقلة الإمدادات اللوجستية الروسية على طول جبهة الحرب.

ووفقًا لما نقله سيرسكي عبر حسابه على تطبيق تيليغرام، فإن تدمير هذه المركبات يشكل جزءًا من استراتيجيتها الكبرى للحد من قدرة القوات الروسية على التحرك بفعالية على الأرض.

وقال: “منذ بداية العام، خسر العدو 11 ألفًا و583 مركبة ومعدات خاصة”، مشيرًا إلى أن ضرب الإمدادات الروسية يظل من أبرز المهام القتالية لقواته.

وأشار الجنرال سيرسكي إلى أن إجمالي المركبات الروسية التي دُمرت خلال عام 2024 بلغ أكثر من 35 ألف مركبة.

كما نشر مقطع فيديو يُظهر طائرات مسيّرة تستهدف مجموعة من المعدات العسكرية الروسية، بما في ذلك دبابات.

وأضاف سيرسكي أن هذه الهجمات قد منعت وصول مئات الآلاف من الأطنان من الذخيرة والمعدات والوقود إلى القوات الروسية رغم ذلك، لم يكن من الممكن التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الأرقام.

وفي الآونة الأخيرة، كثفت القوات الروسية من هجماتها البرية الجماعية على المواقع الأوكرانية، رغم أن هذه الهجمات غالبًا ما تكون مدعومة بنيران المدفعية فقط.