روسيا تدمر 115 مسيرة أوكرانية ليلاً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير 115 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، في هجمات استهدفت عدة مناطق داخل الأراضي الروسية.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة: “قامت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة خلال الليلة الماضية باعتراض وتدمير 115 طائرة مسيرة أوكرانية”، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

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وبحسب البيان، سُجلت غالبية عمليات الاعتراض فوق مقاطعة كورسك، حيث تم إسقاط 109 طائرات مسيرة، فيما أسقطت ثلاث مسيرات أخرى في مقاطعة فورونيج، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعات موسكو، وبريانسك، وأوريول.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من مصادر محايدة.