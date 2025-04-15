أزاحت شركة سوزوكي ستارة عن أولى سياراتها الكهربائية الستارة عن أولى سياراتها الكهربائية بالكامل، والتي تحمل اسم e Vitara، معلنة بذلك الدخول الرسمي إلى عالم السيارات الكهربائية.

تنتمي السيارة الجديدة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) المدمجة، حيث يصل طولها إلى 4.28 متر.

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وتعتمد على نظام الدفع الكهربائي الذي يوفر خيارين من المحركات بقوة 106 كيلووات/144 حصان أو 128 كيلووات/174 حصان، بالإضافة إلى سيارة الطرق الوعرة بنسخة دفع رباعي بقوة إجمالية تبلغ 135 كيلووات/183 حصان.

وتنطلق السيارة الكهربائية في كل الموديلات بسرعة قصوى تصل إلى 150 كلم/س، وتوفر السيارة بطارية سعة 49 كيلووات ساعة أو 61 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 428 كلم.