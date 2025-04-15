أسعار المساكن في بريطانيا ترتفع لمستوى قياسي

سجل سوق العقارات في بريطانيا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المنازل خلال أبريل الحالي، حيث بلغ متوسط السعر المطلوب للمنازل 377,182 جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 1.4% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى مستوى قياسي جديد.

وعلى الرغم من انتهاء فترة الإعفاء من ضريبة الدمغة على الصفقات العقارية في الشهر الماضي، ما أدى إلى بعض التوقعات بانخفاض الأسعار، إلا أن السوق العقاري في بريطانيا أظهر مرونة واضحة.

وأظهرت البيانات أن المعروض من المنازل للبيع في أبريل كان في أعلى مستوياته منذ عقد من الزمان، مما يعكس زيادة في العرض تواكب الطلب المرتفع.

وفي نفس الوقت، ارتفع الطلب على المساكن بنسبة 5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفع عدد المساكن الجديدة المعروضة للبيع بنسبة 4%.

كما شهدت لندن أيضًا ارتفاعًا في أسعار المنازل، مما جعلها تسجل أعلى مستوى على الإطلاق. ومع ذلك، أشار موقع “رايت موف” إلى أن هذا الارتفاع قد يكون مؤقتًا في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

وتوقع الموقع أن يواجه السوق العقاري البريطاني تحديات إضافية بسبب التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد البريطاني في الأشهر المقبلة.

وفيما يخص السياسة النقدية، إذا خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسية بشكل أكبر اعتبارًا من مايو، فإن ذلك قد يعزز القدرة الشرائية للمشترين المحتملين، مما يساعد في استمرار النشاط العقاري في الفترة القادمة.