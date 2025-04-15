45 حالة في 3 أشهر.. زيادة في حوادث القرصنة ضد السفن عالميًا

كشف المكتب البحري الدولي، ومقره لندن، عن تصاعد ملحوظ في حوادث القرصنة والسرقة المسلحة ضد السفن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مسجلًا 45 حالة مقارنة بـ33 واقعة في الفترة نفسها من عام 2024 و27 حالة في الربع الأول من 2023.

وأوضح المكتب، التابع لغرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أن القراصنة نجحوا في الصعود على متن 37 سفينة، فيما اختطفوا أربع سفن، وشهدت أربع أخرى محاولات اعتداء.

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وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع المخاطر على أطقم السفن، حيث جرى احتجاز 37 فردًا كرهائن، واختطاف 13 آخرين، بينما تعرض اثنان للتهديد وأصيب أحد أفراد الطواقم.

وسلط التقرير الضوء على تزايد حوادث القرصنة في مضيق سنغافورة، بين سنغافورة وإندونيسيا، حيث تم تسجيل 27 حادثة أو محاولة اعتداء، مقابل سبع حالات فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ولم يقدم التقرير تفسيرًا مباشرًا لهذا الارتفاع الملحوظ في حوادث القرصنة البحرية عالميًا.