جماهير أستون فيلا تسرق عجلات حافلة باريس سان جيرمان‬

في واقعة غريبة قرر جماهير أستون فيلا الإنجليزي سرقة عجلات حافلة نادي باريس سان جيرمان قبل مواجهة الفريقين المرتقبة اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ‬

‫وانتشرت صورة لحافلة بعثة نادي باريس سان جيرمان وهي بدون عجلات وتم سندها بأحجار في واقعة لا تحدث كثيرا ويبدو أن جماهير أستون فيلا تريد تعطيل باريس سان جيرمان وتسبب حالة من الإزعاج قبل المواجهة المرتقبة. ‬

‫وانتهى اللقاء الأول بين الفريقين بفوز الفريق العاصمي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ومباراة اليوم ستشهد إثارة بين الفريقين حيث يحتاج أستون فيلا للفوز بهدفين دون أن يتلقى أي هدف في مرماه من أجل التأهل لنصف النهائي فيما يحتاج باريس سان جيرمان للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بهدف فقط. ‬

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين شهدت إثارة وتقدم فيها أستون فيلا قبل أن يقلب باريس سان جيرمان الموازين ويفوز بثلاثية ليؤمن تأهله بنسبة كبيرة.