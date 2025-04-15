البيت الأبيض يبدأ البحث عن خليفة لباول.. وترمب يضغط لخفض الفائدة

كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن أن البيت الأبيض سيبدأ في إجراء مقابلات مع المرشحين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، خلال خريف هذا العام.

وتنتهي ولاية باول في مايو 2026، مما يعني أن الإدارة الأمريكية ستمنح نفسها مهلة تقارب الستة أشهر قبل انتهاء ولايته.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة من الرئيس دونالد ترمب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حيث نشر ترمب مؤخرًا على منصة “تروث سوشيال” دعوة صريحة لباول لخفض الفائدة والتوقف عن “التلاعب بالسياسة”.

وفي تصريحات لبلومبرغ خلال زيارة للأرجنتين، أكد بيسنت أنه لا يشعر بالقلق إزاء إمكانية إقالة ترامب لباول أو التشكيك في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أشار إلى وجود مجال لمزيد من النقاش حول دور الاحتياطي الفيدرالي كهيئة تنظيمية للبنوك.

وأوضح بيسنت أن الاحتياطي الفيدرالي لديه واجبان رئيسيان، هما السياسة النقدية والسياسات التنظيمية، وأنه يرى إمكانية إجراء نقاش أعمق حول الدور التنظيمي، خاصة وأن الاحتياطي الفيدرالي هو إحدى ثلاث جهات تنظيمية للبنوك في الولايات المتحدة.