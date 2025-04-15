الأميرة رجوة الحسين.. إطلالة ملكية تخطف الأنظار في البحرين

لفتت الأميرة رجوة الحسين آل سيف، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الأنظار مؤخرًا خلال زيارتها الرسمية إلى البحرين برفقة زوجها، حيث تألقت بإطلالة أنثوية أنيقة من توقيع دار إرديم البريطانية، وتصدرت بسبب هذه الإطلالة تريندات محركات البحث.

الأميرة رجوة الحسين معروفة بأناقتها وحضورها المميز في المناسبات الرسمية والشعبية، وتتميز إطلالاتها بالرقي والبساطة، مما يجعلها محط إعجاب الكثيرين.

وتجمع إطلالتها الأخيرة في البحرين بين الأناقة الملكية واللمسة العصرية، حيث اختارت بلوزة حريرية باللون الأبيض وتنورة منقوشة بالورود الزرقاء، مما أبرز جمالها ورشاقتها.

وقد لاقت إطلالتها هذه تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بذوقها الرفيع واختيارها الموفق.

وتعتبر الأميرة رجوة رمزًا للأناقة والرقي في العالم العربي، وتحظى بشعبية كبيرة بين الشباب.

وقد استطاعت الأميرة رجوة أن تخطف الأنظار في وقت قصير، وذلك بفضل رقيها وأناقتها، وهي من مواليد الرياض، وقد تزوجت من ولي العهد الأردني في يونيو 2023، ومنذ ذلك الحين، أصبحت محط أنظار وسائل الإعلام والجماهير.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الأميرة رجوة وزوجها إلى البحرين تأتي في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد حظيت هذه الزيارة بتغطية إعلامية واسعة.



وتزوج ولي العهد الأردني الأمير الحسين من الأميرة رجوة خالد السيف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان في الأول من يونيو عام 2023.

وتم بث حفل زفاف ولي العهد والمهندسة المعمارية السعودية البالغة من العمر 29 عامًا، بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحضر أفراد من العائلات المالكة حول العالم الزواج الملكي، بينهم ويليام أمير بريطانيا وزوجته كيت أميرة ويلز. كما حضر حفل الزفاف السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن وابنتها آشلي بايدن.

وفي أوائل أغسطس 2024، أعلن الديوان الملكي الأردني أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، رزقا بمولودة أسمياها إيمان.