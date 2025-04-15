بعد حذف منشوره.. تركي آل الشيخ يعفو عن متابع نشر أخبارا مغلوطة

تفاعل واسع شهدته منصة “فيس بوك”، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد قيام رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ بالعفو عن أحد المتابعين المصريين، رغم قيامه بنشر بعض الإشاعات والأكاذيب.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ تدوينةً عبر حسابه في “فيس بوك”، قال فيها: “حصل خير وأنا مسامح لوجه الله” أرفقها بصورةٍ لتعليقٍ تركه على حساب أحد الأشخاص ويُدعى حسام مختار قال فيه: “هذا الكلام عار عن الصحة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهك للمعلومات المغلوطة والتحريض”.

وكان “آل الشيخ” قال خلال رده على محتوى تلك الأكاذيب التي نشرها “حسام مختار”: “حتى بعد مسح البوست الكاذب لا يعفي من المسؤولية”.

وكان شخص يُدعى حسام مختار أحد مشجعي نادي الزمالك المصري، قد شارك منشورًا كشف فيه تفاصيل صفقة انتقال بعض اللاعبين وافق عليها تركي آل الشيخ والنادي الأهلي المصري.

ويكشف ذلك الموقف، عن مدى تسامح وعفو المسشتار تركي آل الشيخ، رغم نشر المدون المصري، لأكاذيب مغلوطة.

وفي وقت سابق، كشف المستشار تركي آل الشيخ، عن إحصائية حديثة تتعلق بشعبية الفنانين في السعودية، مشيرا إلى أنه سيُعلن تفاصيلها الكاملة قريباً.

وتتناول الإحصائية أكثر النجوم متابعة في السينما والتلفزيون خلال الفترة الماضية، إذ تصدّر القائمة كل من الفنان هشام ماجد والفنانة هنا الزاهد.

وقال: “الفنان هشام ماجد احتل المرتبة الأولى من جهة المتابعة والمشاهدة في دور السينما خلال آخر ستة أشهر، بينما تفوقت مي عمر في مجال الدراما إلى جانب هشام ماجد”، موضحا أن المسلسل “80 باكو” حقق مفاجأة في نسب المشاهدة، فيما واصل برنامج رامز جلال تصدره بفارق كبير في فئة البرامج.

وسلّط الضوء على الفنان مصطفى غريب واصفا إياه بـ”أعلى نجم صاعد” في الفترة الأخيرة بالسعودية، لافتا إلى أن مسلسل “اللعبة” هو “أنجح مسلسل كسلسلة أجزاء بلا منازع”، لما حققه من متابعة جماهيرية مستمرة.

فيما عبّر الفنان رامز جلال عن امتنانه للمستشار تركي آل الشيخ عقب إعلان إحصائية بأكثر الأعمال والبرامج مشاهدة في السعودية خلال موسم رمضان، مؤكداً اعتزازه بتواجده ضمن قائمة أبرز الأسماء المتصدّرة.

ونشر رامز جلال رسالة عبر خاصية القصص المصورة “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، وقال: “الحمد لله من قبل ومن بعد، سعيد جدا أن اسمي يبقى في لوحة الشرف دي، ربنا ما يحرمنا منك يا أبوناصر يا غالي”.

كما وجهت الفنانة مي عمر، رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، وذلك بعد وجودها ضمن قائمة أكثر النجوم متابعة في السينما والتلفزيون خلال الفترة الماضية وقالت: ” شكرًا معالي المستشار تركى آل الشيخ، شهادة كبيرة من شخص كريم، ويا رب دايما أكون عند حسن ظن الجمهور وحسن ظنكم، البوست ده تتويج للتعب والمجهود والنجاح واللي جاي أفضل بإذن الله، وأتمنى لك دائمًا النجاح والتوفيق”.