الرياض تتصدر.. التجارة: نمو 11% في سجلات الإنشاءات غير السكنية

أعلنت وزارة التجارة عن تحقيق نمو ملحوظ في قطاع الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية، حيث سجلت زيادة بنسبة 11% في عدد السجلات القائمة بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي السجلات القائمة 115,952 سجلاً، مقابل 104,220 سجلاً في الربع الأول من عام 2024.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة المدن السعودية من حيث عدد السجلات، حيث سجلت 41,856 سجلاً، تلتها مكة المكرمة بـ25,861 سجلاً، ثم المنطقة الشرقية بـ20,198 سجلاً.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ5,549 سجلاً، وأخيرًا منطقة القصيم بـ4,693 سجلاً.

ويعكس هذا النمو النشاط المتزايد في قطاع الإنشاءات غير السكنية، والذي يعتبر أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في المملكة.