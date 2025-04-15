أسباب التخمة الغذائية: أطعمة يجب الحذر منها ونصائح للوقاية

الدكتورة تولين حداد – المتخصصة بالطب الصيدلي

التخمة هي شعور مزعج بالامتلاء الزائد بعد تناول الطعام، وغالبًا ما تحدث نتيجة لاستهلاك أطعمة معينة بكميات كبيرة أو تناول وجبات ثقيلة في وقت قصير.

وتُعد بعض الأطعمة محفزات رئيسية للتخمة، خاصةً تلك التي تحتوي على نسب عالية من الدهون أو السكريات أو الألياف الصعبة الهضم.

في مقدمة هذه الأطعمة تأتي الوجبات السريعة مثل البرجر والبطاطا المقلية، نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والملح، مما يؤدي إلى بطء عملية الهضم والشعور بالثقل.

كما تُعد الأطعمة المقلية عمومًا من أكثر مسببات التخمة، لأنها تحتاج إلى وقت أطول للهضم وتتطلب جهدًا أكبر من الجهاز الهضمي.

البقوليات مثل العدس والفاصولياء والحمص تُعد أيضًا من الأطعمة التي قد تسبب التخمة، لا سيما إذا لم تُطهى جيدًا، حيث تحتوي على ألياف ونشويات صعبة التحلل، كذلك، يمكن أن تؤدي المشروبات الغازية إلى زيادة الشعور بالامتلاء، لأنها تُدخل كميات من الغازات إلى الجهاز الهضمي.

اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحوم المعلبة، التي تحتوي على دهون مشبعة ومواد حافظة تسبب ثقلًا في المعدة وتؤثر على الهضم.

ولتجنب التخمة يُنصح باتباع هذه العادات الصحية، منها: مضغ الطعام ببطء لتسهيل عملية الهضم، تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلًا من وجبة كبيرة واحدة، والحرص على شرب الماء بانتظام لكن ليس أثناء الأكل.

كما يُفضل تجنّب الاستلقاء مباشرة بعد الوجبة، والمشي الخفيف يساعد في تنشيط الهضم، فضلًا عن اختيار الأطعمة قليلة الدهون، المطهوة بالبخار أو المشوية الذي يُساهم أيضًا في تقليل خطر التخمة.