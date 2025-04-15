الكشف عن مدة غياب الحمدان بعد إصابة العضلة الخلفية

‫كشفت تقارير صحفية عن أن نادي الهلال سيخسر عبدالله الحمدان لفترة تتراوح ما بين الأسبوع إلى 10 أيام، نظير إصابته في العضلة الخلفية، بعد الفحوص الطبية التي خضع لها. ‬

‫وأكدت التقارير بأن إصابة الحمدان تعد طبيًا من الدرجة الأولى وليست بالمقلقة، وفترة العلاج والتأهيل لا تتجاوز الـ10 أيام، الأمر الذي يحسم غيابه عن مواجهة الخليج، الخميس المقبل، ضمن الجولة 28 من دوري روشن السعودي، التي تلعب على المملكة أرينا في الرياض.‬

‫وكان النادي العاصمي أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة الأحد، عن تعرض مهاجمه لإصابة في العضلة الخلفية دون الكشف عن مدة غيابه وعودته للمشاركة في منافساته المقبلة.‬

‫أرقام الحمدان مع الهلال ‬

‫ولعب الحمدان مع الهلال هذا الموسم في 26 مباراة بمجموع 810 دقايق، منها 14 مباراة في دوري روشن السعودي، وسجل أربعة أهداف، وصنع ستة.‬