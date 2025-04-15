“الطاقة الدولية” تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 بمقدار 300 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 730 ألف برميل يوميًا، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية التي تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن الوكالة إلى توقعات بتباطؤ النمو بشكل أكبر في العام المقبل، ليصل إلى 690 ألف برميل يوميًا، مع التأكيد على وجود مخاطر كبيرة تهدد هذه التوقعات نظرًا للتقلبات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ويأتي هذا الخفض في التوقعات رغم الاستهلاك القوي للنفط خلال الربع الأول من العام الحالي، والذي شهد نموًا بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ عام 2023.

وفي المقابل، ارتفع المعروض العالمي من النفط بنحو 590 ألف برميل يوميًا في مارس الماضي، ليصل إلى 103.6 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 910 آلاف برميل يوميًا على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الإنتاج من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”.

ومن المقرر أن يرفع تحالف “أوبك+” أهداف الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو المقبل، إلا أن الزيادة الفعلية قد تكون أقل من ذلك بسبب تجاوز بعض الدول لحصصها الإنتاجية.

كما توقع التقرير انخفاض نمو العرض العالمي للنفط هذا العام بمقدار 260 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، بسبب تراجع الإنتاج في الولايات المتحدة وفنزويلا. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج في العام المقبل بنحو 960 ألف برميل يوميًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بالمشاريع البحرية.

وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط الاستهلاك العالمي من النفط الخام 83.2 مليون برميل يوميًا هذا العام، وأن يرتفع الإنتاج بنحو 360 ألف برميل يوميًا في عام 2026، ليصل إلى 83.6 مليون برميل يوميًا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مخزونات النفط العالمية المرصودة بنحو 21.9 مليون برميل لتصل إلى 7647 مليون برميل في فبراير الماضي، إلا أنها لا تزال قريبة من الحد الأدنى للنطاق على مدى خمس سنوات.